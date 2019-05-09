الحسن: لقوى الأمن دور أساسي في دحر الإرهاب ومنعه من تحقيق أهدافه

لفتت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ أن "​قوى الأمن الداخلي​ تمكّنت بقيادة ​اللواء عماد عثمان​ من أن تعزز فاعليتها وتضاعف قدرتها على حماية الوطن والمواطن من كل عبثٍ بالأمن، وكان لها دور أساسي في دحر ​الإرهاب​ ومنعه من تحقيق أهدافه، وفي وأد مخططاته من خلال عملياتٍ استباقيةٍ نوعية أثارت إعجاب ​العالم​".

وخلال حفل تدشين مركز ​القيادة​ والسيطرة في شرطة ​بيروت​ - ​ثكنة الحلو​ بتمويل من ​بريطانيا​، أشارت الحسن إلى أنه "أثبتت قوى الأمن الداخلي أنها أداة أساسية في تركيز دولة القانون، و​السلاح​ الأمضى في أيدي ​القضاء​، و​الشعب اللبناني​ الذي تصدر باسمه أحكام القضاء قال كلمته وأصدر حُكمه، وهذا الحكم مفاده أن اللبنانيين جميعاً يفتخرون بهذه المؤسّسة التي تحميهم".

وأفادت بأن "تدشين مركز القيادة والسيطرة في ​شرطة بيروت​ اليوم يشكل خطوةً إضافيةً في تطوير قدرات قوى الأمن الداخلي وزيادة فاعليته، فالتكنولوجيا الذكية التي يستفيد منها هذا المركز تتيح تحقيق أفضل النتائج عندما تكون أداةً بين أيدي جهاز بشري ذكيّ"، مشيرةً إلى أن "هذا المركز بحلته العصرية، وبما يتوافر فيه من تقنياتٍ حديثةٍ ومتطورة، سيساهم في تحسين الأداء العملاني لقوى الأمن الداخلي، وسيمكنها من مكافحة الجريمة بمستوى أعلى من الكفاءة، ممّا يحقّق الأمن والأمان لبيروت ويرسّخ إستقرارها".

وأضافت الحسن: "هدفنا الأسمى أن تعود القيادة كاملة إلى الدولة في كلّ ما يتعلّق بأمن الوطن وسيادته، وأنا من موقعي، وبالتعاون مع ​الأجهزة الأمنية​، أقوم بكلّ ما يلزم للعمل على التطوير المستمرّ لهذه المؤسّسات، وعلى تعزيز قدراتها، بحيث تبقى صمّام أمانٍ للوطن والمواطن".