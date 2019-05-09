أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له على الاحتفال في العيد الـ 74 للنصر على النازية أن "روسيا منفتحة للتعاون مع الجميع لمحاربة النازية والإرهاب والتطرف".
وتحتفل روسيا اليوم بالذكرى الـ74 للنصر على النازية، ويحتل الاستعراض العسكري بالساحة الحمراء قرب الكرملين مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.
وهذا العام يشارك في الاستعراض العسكري أكثر من 13600 من أفراد القوات المسلحة الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: روسيا منفتحة للتعاون مع الجميع لمحاربة النازية والإرهاب والتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.