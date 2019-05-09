بوتين: روسيا منفتحة للتعاون مع الجميع لمحاربة النازية والإرهاب والتطرف

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في كلمة له على الاحتفال في العيد الـ 74 للنصر على ​النازية​ أن "​روسيا​ منفتحة للتعاون مع الجميع لمحاربة النازية و​الإرهاب​ والتطرف".

وتحتفل ​روسيا اليوم​ بالذكرى الـ74 للنصر على النازية، ويحتل الاستعراض العسكري ب​الساحة الحمراء​ قرب ​الكرملين​ مكانة خاصة بين الفعاليات الاحتفالية التي تقام بهذه المناسبة.

وهذا العام يشارك في الاستعراض العسكري أكثر من 13600 من أفراد ​القوات المسلحة​ الروسية، إضافة إلى أحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.