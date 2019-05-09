لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا جمعنا التواقيع العشرة للطعن بقانون ​الكهرباء​ وسنتوجّه بعد قليل لتقديمه للمجلس الدستوري مع الزملاء النواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: جمعنا 10 تواقيع للطعن بقانون الكهرباء وسنقدمه بعد قليل للمجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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