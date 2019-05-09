سامي الجميل غادر اجتماع بكركي لارتباطه بموعد سابق

غادر رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، ​بكركي​ بعد أقلّ من نصف ساعة على بدء الاجتماع المخصّص لبحث مسألة "وصلة ​المنصورية​"، وذلك لارتباطه بموعد سابق.

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