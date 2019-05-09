تقي الدين: للحفاظ على المؤسسات العسكرية والأمنية لانها تحصن الساحة الداخلية

أكد رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​ أن "التقشف ضروري، ونرى أن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يريد ان يخفض معاشات الوزراء والنواب، وهذا الأمر نحن بحاجة له، و​موظفي الفئة الأولى​ وحاكم مصرف ​لبنان​ ونائبه الأول ونائبه الثاني، يمكن ان يخفض رواتبهم، حتى لا نذهب الى تخفيض رواتب ​الجيش​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح تقي الدين أنه "اليوم نرى أن كل الأقطاب السياسية تأخذ أقسام على الشواطىء وتقيم منتجعات سياحية، ومعروف الايجارات كم هي زهيدة، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر هو مخالفة لأنه بكل أماكن ​العالم​ الوصول الى الشاطىء مجاني الا في لبنان".

وأشار الى أن "المواطن سينفجر بالشارع، واذا ذهبنا الى ​انفجار​ فنحن بظل نرى كل الدول وما يحصل بها ولا يجب أن نتجاهل العامل الأمني أيضا، ويجب التنبه لهذا الموضوع ويجب دعم المؤسسات الأمنية في الساحة الداخلية".

وشدد على أنه "برأيي يفترض الحفاظ على ​المؤسسة العسكرية​ والأمنية لانهم يحصنون الساحة الداخلية ويحمونها، ولا يجب ممارسة التقشف عليهم"، لافتاً الى أن "بلدنا حساس والاحداث دائما تتوجه الى الطائفية"، معتبراً أن "بناء البلد على مستوى الساحة اللبنانية يحتاج للسير بين النقاط ونحن محكومين لطوائفنا".