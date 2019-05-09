MTV: مواطن أضرم النار بشاحنته في الملولة احتجاجا على طلب إزالة البسطات المخالفة

أفادت قناة الـ"MTV"، بأنّ "مواطنًا أضرم النار بشاحنته في وسط الأوتوستراد الّذي يربط مستديرة الملولة ب​مرفأ طرابلس​، احتجاجًا على طلب عناصر شرطة البلدية إزالة البسطات المخالفة".

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