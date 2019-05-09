اشار كاهن رعية الديشونية للروم الكاثوليك الأب سليم بطاني الى ان "الاهالي في المنصورية لديهم مخاوف من وصلة التوتر العالي ومطلبنا هو بتوقيف الاشغال حتى يتم وضع الامور العلمية على الطاولة والبت بها".
وراى بطاني أن "هناك خطرا على بيوت الناس وانا ككاهن رعية من واجبتي ان اقف الى جانب الناس"، موضحا ان "القوى الأمنية لم تتعرض لي بل قامت بواجباتها وما اقوم به هو مبادرة فردية وانا ملتزم بقرار الكنيسة".
كانت هذه تفاصيل خبر كاهن رعية الديشونية: لوقف الاشغال في المنصورية لحين البت بالامور العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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