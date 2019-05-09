كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: لن ننسى بطولات وشجاعة جنودنا في الحرب الوطنية العظمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أن روسيا وشعبها لن تنسى أبدا بطولات وشجاعة الجنود الذين قاتلوا ودافعوا عن الأرض خلال الحرب الوطنية العظمى.

وقال بوتين في خطابه أمام العسكريين في الساحة الحمراء بذكرى الانتصار على الفاشية " جنود بلادنا لم يدخروا حياتهم من أجل حريتها، فهم حاربوا وقاموا من أجل مستقبل السلم العالمي ومستقبل كل واحد منا".

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وأضاف بوتين قائلا " لن ننسى أبدا شجاعة هؤلاء الجنود وتضحياتهم الباهظة وننحني لهم إجلالا على كل ما قدموه للبلاد ولنا في سبيل عيش حر وسلام حقيقي".

وتابع بوتين قائلا " الأجداد والأزواج والأخوة والأخوات والزملاء من الجنود والأقارب والأصدقاء نحن نحزن على قدامى المحاربين الذين لم يعودوا معنا".