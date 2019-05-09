كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": "العلاقة الخاصة" تعتمد على دعم بريطانيا لأمريكا بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في زيارة للمملكة المتحدة، حيث ألقى محاضرة مارغريت تاتشر السنوية في مركز دراسات السياسة - مركز أبحاث، وشدد على قيمة العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال "بومبيو"، متحدثًا حصريًا إلى صحيفة "تليجراف"، من مكتب لانكستر هاوس، إنه اختار إلغاء زيارة مقررة للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتوجه بدلاً من ذلك إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد تلقيه معلومات استخباراتية تفيد بأن القوات والوكلاء الإيرانيين يخططون لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا والعراق وفي البحر.

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وأضاف: "هذا يشير إلى أنه كان الوقت المناسب بالنسبة لي للذهاب لزيارة العراق".

واستغل وزير الخارجية الأمريكي زيارته إلى لندن يوم أمس الأربعاء لحشد دعم بريطانيا وأوروبا في المواجهة المكثفة لواشنطن مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وركز خطاب "بومبيو"، الذي استغرق 20 دقيقة في مركز الدراسات السياسية على فضائل الروابط التي لا تمحى بين بريطانيا والولايات المتحدة.