كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يذبح 8 أشخاص من أسرة واحدة فى الموصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابى ذبح ثمانية أشخاص من أسرة واحدة بمنزلهم فى الساحل الأيمن من محافظة الموصل.

وقال المصدر - فى تصريح نقلته قناة "السومرية نيوز": "إن عناصر من تنظيم داعش اقتحمت منزل مختار بمنطقة الكوار الواقعة على الساحل الأيمن من الموصل، وقامت بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلى.

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يشار إلى أن العديد من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم "داعش" مازالت متواجدة داخل مدينة الموصل، حيث شرعت القوات الأمنية مؤخرا باعتقال عدد منهم، أحدهم كان متخفيا فى مخيم "الجدعة" للنازحين بناحية القيارة جنوب الموصل إضافة إلى منفذ تفجير الدراجة النارية الذى وقع مطلع الشهر الجارى فى منطقة المجموعة الثقافية.