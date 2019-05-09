كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء حماية السفارة الفنزويلية في واشنطن تصدر بيانا بعد انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق ، قطعت السلطات الأمريكية إمدادات الطاقة إلى السفارة الفنزويلية في واشنطن العاصمة.

أصدرت جماعة حماية السفارة الفنزويلية في واشنطن، بيانًا بعد انقطاع التيار الكهربي عن السفارة.

وحسب البيان، كانت مجموعة الحماية توقعت واستعدت لانقطاع التيار الكهربائي، وليس لديها أي نية لمغادرة السفارة.

وأضاف البيان: "لن نغادر، سنقاوم".

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ووفقًا للشهود، انقطعت الكهرباء في السفارة الفنزويلية تمامًا.

في وقت سابق من اليوم، أصدرت جماعة النشطاء سلسلة من مقاطع الفيديو التي تعرض نشاطًا غريبًا من قِبل رجال الشرطة والمرافق العامة حول غرف التفتيش القريبة.

في وقت سابق ذكرت الجماعة، أنه قد تم القبض على أحد قدامى المحاربين الأمريكيين من أجل السلام، جيري كوندون لمحاولته تقديم الطعام إلى حماة السفارة.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بإذن من وزارة الخارجية الفنزويلية، كانت مجموعة الناشطين في حماية السفارة تعيش في السفارة لمنع ممثلي "جوايدو من الاستيلاء عليها. وأقام النشطاء فعاليات مختلفة مثل المحاضرات والخطب في الداخل.