كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقصف مقر ميليشيات فرسان جنزور غرب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، مقر كتيبة فرسان جنزور (غرب طرابلس)، فى 3 غارات جوية.

وذكرت مصادر عسكرية ليبية لقناة "العربية" الإخبارية أن الهدف الذى تم قصفه فى جنزور عبارة عن مخزن كبير للأسلحة، وتجمع للآليات العسكرية التى تستخدمها ميليشيات فرسان جنزور، مؤكدًا أن الهدف قُصف بشكل دقيق ودُمر بصورة تامة.

Advertisements

وكان الجيش الوطنى الليبى قد صد مساء أمس هجوما لقوات حكومة الوفاق، على مطار طرابلس الدولى - حسب القناة - .