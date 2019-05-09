كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على منظمة أمريكية في كابول إلى 9 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف منظمة أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأربعاء، إلى 9 قتلى بعد وفاة 4 أشخاص آخرين، بحسب وزارة الداخلية.

وأفاد نصرة رحيمي، متحدث الوزارة، عبر "فيسبوك"، بـ "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على منظمة أمريكية في كابول أمس إلى 9 قتلى".

وقالت الوزارة أمس إن 5 أشخاص بينهم شرطي قتلوا وأصيب 24 في هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان واستهدف مكاتب منظمة "كاونتر بارت" الإغاثية الأمريكية في الحي التجاري وسط كابول.

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وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت مؤخرا أطراف النزاع في أفغانستان إلى وقف القتال خلال شهر رمضان المبارك، واغتنام فرصة حلول الشهر لإظهار التضامن والتعاطف مع المتضررين من العمليات القتالية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت أواخر مارس الماضي مشاركتها في المحادثات حول الأزمة الأفغانية في الدوحة التي كانت مقررة أواخر الشهر، واشترطت على حكومة كابول التفاوض مع الحركة باعتبارها طرفا وطنيا، وذلك قبل أن يتم تأجيل المؤتمر لأجل غير مسمى إثر اعتراض طالبان على حجم وفد أفغاني يضم 250 شخصا من الساسة وشخصيات من المجتمع المدني.