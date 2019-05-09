كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة تابعة للتحالف الدولي تتسبب بحريق شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت طائرة تابعة للتحالف الدولي، ليلة اليوم الخميس، بحريق في قاعدة سبايكر (قاعدة الشهيد ماجد التميمي) الشهيرة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

وقال بيان لقيادة عمليات صلاح الدين إن "طائرة مروحية تابعة لقوات التحالف أطلقت مشاعل حرارية على الأعشاب، لكن عجلات إطفاء الدفاع المدني بالتنسيق مع مقر قيادتنا أخمدت الحريق".

وأضاف أن "ألسنة النيران امتدت الى مسافات كبيرة بسبب قوة الرياح، ووصلت إلى المزارع القريبة من القاعدة".

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لكن النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، اتهم الطيران الحربي الأمريكي بإشعال حرائق قضت على مساحات زراعية واسعة في صلاح الدين، وكتب في تغريدة على تويتر: "ندين الاعتداء الذي قامت به الطائرات الأمريكية والتي قضت على مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب إلقائها أقراصاً حرارية في محيط قاعدة ‎سبايكر وجزيرة تكريت مما تسبب بحرائق هائلة".

وأضاف "إننا إذ نعتبر هذا العمل تجاوزاً على السيادة العراقية نطالب الجهات المعنية باستيضاح القوات الامريكية المتواجدة هناك وفتح تحقيق بالحادث، ومطالبتهم بتعويضات للأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية".