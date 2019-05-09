كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يأمر بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي.

الأمر الذي أصدره ترامب، يشمل عقوبات على قطاعات: الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، كما يحرم طهران من عائدات تصدير المعادن التي قد تنفقها على برنامجها النووي.

وأضاف ترامب أن الفترة المقبلة ستشهد فرض مزيد من العقوبات على إيران ما لم تعلن عن تعديل سلوكها جذريا، مؤكدا أن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.

وأوضح ترامب أن إيران كانت تستطيع في ظل الاتفاق النووي تمويل الإرهاب وتطوير صواريخها الباليستية وافتعال صراعات في المنطقة.

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وأشاد ترامب بخطواته الجادة ضد طهران والتي منعتها من تمويل حملتها الإرهابية في المنطقة، بخلاف الركود الاقتصادي الذي تواجهه

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قررت إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، في ظل تشديد الولايات المتحدة من عقوباتها على نظام طهران.

ويأتي تصعيد إيران في لهجتها العدائية بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018.

ورغم إعلان أوروبا أنها ستضطر إلى إعادة فرض عقوبات على طهران حال انتهكت الاتفاق النووي الإيراني، أبلغت إيران، صباح الأربعاء، سفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها "التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.