كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تهدد بمعاقبة أي دولة تشتري نفط إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دبلوماسي أمريكي كبير، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات أخرى تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، وفقا للعين الإخبارية.

وقال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في إفادة صحفية: إن أسواق النفط العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران.

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وأنهت الولايات المتحدة إعفاءات استمرت 6 أشهر سمحت لأكبر 8 عملاء لإيران عضو "أوبك" باستيراد كميات محدودة.

كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بإنتاج نحو 3 ملايين برميل يوميا، لكن صادرات أبريل/نيسان الماضي انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وبسبب العقوبات، توقفت العديد من مشاريع النفط في إيران بعد فرار الشركات الأجنبية وتجنب الشركات الأخرى العمل في إيران، عقب الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية.