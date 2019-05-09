بطولة مدريد المفتوحة للتنس: بداية قوية لنادال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استمتع رفائيل نادال ببداية قوية في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوز سهل 6-3 و6-3 على الكندي الشاب فيلكس أوجيه ألياسيمي، ليبلغ دور الستة عشر، أمس الأربعاء، فيما ودع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو البطولة بخسارته أمام لاسلو ديري غير المصنف 6-3 و2-6 و7-5.

وتأهل كل من ستيفانوس تيتيباس وكي نيشيكوري وستانيسلاس فافرينكا إلى دور الستة عشر بانتصارات في مجموعتين متتاليتين، وهو ما فعله الألماني ألكسندر زفيريف بتغلبه بنتيجة 6-4 و6-1 على ديفيد فيرير في المباراة الأخيرة في مسيرة اللاعب الإسباني.

وأعلن فيرير البالغ عمره 37 عاما في وقت سابق إنهاء مسيرته التي استمرت 19 عاما في بطولة مدريد المفتوحة، وبدأ مشاركته الأخيرة بفوز على مواطنه روبرتو باوتيستا أجوت، يوم الثلاثاء، لكنه سقط بسهولة أمام زفيريف المصنف الرابع عالميا.

ونال فيرير 27 لقبا للفردي ووصل إلى التصنيف الثالث عالميا في 2013 عندما بلغ النهائي الوحيد له في البطولات الأربع الكبرى إذ خسر أمام نادال في فرنسا المفتوحة.

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وتغلب فابيو فونيني، الفائز بلقب مونت كارلو للأساتذة، على جون ميلمان، بنتيجة 6-2 و6-2، ليصعد إلى دور الستة عشر، إذ سيواجه دومينيك تيم وصيف البطل في العام الماضي والذي انتصر على نادال في طريقه إلى لقب برشلونة المفتوحة الشهر الماضي.

وحجز نيشيكوري مكانه في دور الستة عشر بفوز صعب على البوليفي هوجو ديين بنتيجة 7-5 و7-5 ليواجه فافرينكا الذي انتصر على الأرجنتيني جيدو بيا بنتيجة 6-3 و6-4.

ويسعى نادال، الفائز خمس مرات في مدريد، للقبه الأول على الملاعب الرملية هذا الموسم، قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة، إذ خسر في الدور قبل النهائي في مونت كارلو وبرشلونة.

وسيلعب نادال ضد الأميركي فرنسيس تيافو. وقال نادال "كل مباراة تمنحني فرصة التقدم خطوة للأمام. كل خطوة للأمام تساعد أسلوبي وتساعدني خلال الموسم". وأضاف "أعتقد أنها كانت مباراة مهمة اليوم وغدا ستكون فرصة أخرى لمواصلة التطور".