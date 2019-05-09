مسيرة العودة الثانية والعشرون إلى قرية خبيزة اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظم جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين مسيرة العودة الـ22 إلى قرية خبيزة المهجرة، بدعم من لجنة المتابعة العليا، وذلك إحياء لذكرى النكبة، حيث ستقام المسيرة على أراضي قرية خبيزة المهجّرة وستختتم بمهرجان خطابي واسع.

وجاء في بيان أصدرته الجمعية بعنوان "يومُ استقلالهم ... يومُ نكبتنا" إن "71 عاما مرت على نكبة شعبنا الفلسطيني وملايين اللاجئين الفلسطينيين لا يزالون مشتتين في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، محرومين من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة والعيش على أراضيهم وفي قراهم ومدنهم. وبين عام وآخر، تتعرّض قضية اللاجئين إلى محاولات شتّى لشطبها من الوجود سواءً من خلال اشتراط إسرائيل التخلي عنها في المفاوضات العقيمة، أو الإمعان في محاولات توطين اللاجئين في الدول التي يقيمون فيها، والتنكّر لحقوقهم التي أقرّها القانون الدولي، في وقت تواصل فيه إسرائيل مخططاتها الإجرامية لشطب قُرانا ومدننا المهجّرة من الخارطة والاستيلاء على أراضيها ومحاولة طمس هويتنا القومية وتشويه ذاكرتنا الجماعية".

وأضافت أنه "بعد قيام العصابات الصهيونية باحتلال قرانا ومدننا وتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني إثر ارتكاب مجازر تقشعّر لها الأبدان، وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف إسرائيل منذ قيامها عن التخطيط لتدمير عشرات القرى العربية غير المعترف بها، وبشكل خاص في النقب، ومصادرة الأراضي والاستيلاء عليها، وهدم البيوت، وترحيل المواطنين، وتجميعهم في جيتوات ليتسنّى لها بناء المستوطنات والمدن اليهودية على حساب حقوق وممتلكات أهلنا".

خبيزة تناديكم

وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، أنه "منذ أكثر من 25 عامًا نرفع لواء الدفاع عن حق العودة ونرسَخه من خلال المسيرة السنوية التي تكتسب زخمًا جماهيريًا متزايدًا، يعزز إيماننا بانتمائنا الفلسطيني ويؤكد رفضنا لكل البدائل من تعويض أو تبديل أو توطين. وعليه، فإننا نهيب بأبناء شعبنا وهيئاته الاجتماعية والسياسية المشاركةَ الفعالةَ في النشاطات التي ستنظمها الجمعية في الذكرى الواحدة والسبعين لنكبة شعبنا على النحو التالي:

أولا: المشاركة في الزيارات إلى القرى والمدن المهجرة في الصباح الباكر لذلك اليوم والتي ستنظمها الجمعيات واللجان الشعبية المحلية للمهجرين وأنصارهم.

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ثانيًا: المشاركة في مسيرة العودة الثانية والعشرين والمهرجان الذي سيتلوها على أراضي قرية خبيزة المهجرة حسب خارطة الوصول أدناه.

ثالثا: القدوم إلى مسيرة العودة بالحافلات.

سيبدأ التجّمع للمسيرة المركزية على أراضي قرية خبيزة الساعة الثانية عشرة والنصف. وتنطلق المسيرة في تمام الساعة الواحدة والنصف صوب مكان تنظيم المهرجان السياسي والثقافي. لذلك، ومن منطلق أن قضية المهجرين واللاجئين هي قضية الجميع، فإننا نناشد الجميع الامتناع عن المظاهر الحزبية أو الفئوية التي ليس لها علاقة بالمسيرة والمهرجان. كذلك نطلب التقيد بشعارات وهتافات وأعلام المسيرة التي أقرتها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين واللجنة الشعبية لأهل خبيزة والمنطقة، والتي تشمل جميع القوى الوطنية والأحزاب والحركات السياسية في الداخل. كما نناشد الجميع التقيد التام بتوجيهات المنظمين بهدف تسهيل حركة السير والوصول بانتظام إلى مكان التجمع والانطلاق في المسيرة في الوقت المحدد".

وأوضحت الجمعية أنها قد اتفقت مع الهيئات والمؤسسات والأحزاب على التنسيق من أجل تنظيم السفر إلى خبيزة، وذلك من خلال قوائم لأسماء الناشطين المتطوعين والتي يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين.