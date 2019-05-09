انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوة قطرية لدعم الأمن ومكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 09:51 صباحاً - أعلنت قطر، اليوم الخميس، أنها أكملت مهمة شحن 24 آلية نقل جنود على متن طائرات عسكرية من طراز "C-17" لدولة بوركينا فاسو.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، أن المهمة "تأتي ضمن الجهود التي تبذلها قطر متمثلة في القوات المسلحة للمساهمة في دعم عملية إرساء أسس السلام والاستقرار في بوركينا فاسو الصديقة".

ولفت البيان إلى أن من شأن هذه الجهود تدعيم المساعي الدولية الحثيثة لمكافحة الإرهاب، واستتباب الأمن، لا في بوركينا فاسو وحدها بل في دول غرب أفريقيا.

هذا واستقبل الشحنة وزير الدفاع البوركيني السيد شيف سي، في حين استقبل الوفد القطري لاحقاً رئيس الوزراء البوركيني كريتسوف دابيري.

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وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تقديم منحة عسكرية إلى الصومال، بهدف دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب فيها، مؤلفة من 68 آلية عسكرية حديثة.

يشار أيضاً إلى أن القوات الجوية القطرية أرسلت 24 سيارة مصفحة على متن 3 طائرات عسكرية إلى دولة مالي، في ديسمبر الماضي.

كما سبق أن قدَّمت الدوحة مساعدات مالية أيضاً إلى دولة الصومال، التي عانت مجاعاتٍ فترات طويلة، كما نُفّذت فيها مشاريع إغاثية في عدة مجالات إنسانية.

يُشار إلى أن قطر تبذل جهوداً حثيثة لإرساء السلام في عددٍ من مناطق العالم، كان أبرزها اتفاق الدوحة للسلام بالسودان، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية، عام 2016.