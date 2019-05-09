انت الان تتابع تفاصيل خبر نيويورك تايمز: أطفال "داعش" قنابل موقوتة.. كيف سيتعامل العالم معهم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 09:51 صباحاً - وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" أطفال عناصر تنظيم "داعش" بـ"القنابل الموقوتة" داعية إلى ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل معهم، مؤكدة أن الكثير منهم ولدوا في ظل "دولة الخلافة" بينما كان هناك عدد كبير منهم في سن صغيرة عندما استولى التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك اليوم أطفال هم بقايا مقاتلي التنظيم الذين يقدر عددهم بـ40 ألف مقاتل جاؤوا إلى العراق وسوريا من أكثر من 80 دولة، حيث يتم احتجازهم حالياً في معسكرات وسجون في أنحاء مختلفة من شرق سوريا والعراق وليبيا.

ويتساءل فابريزيو كاربوني، مسؤول الصليب الأحمر: "ماذا فعل هؤلاء الأطفال؟"، وهو يشاهد أوضاعهم خلال زيارته لمعسكر "الحول" في سوريا.

ورغم أنهم أطفال إلا أن حكوماتهم ترفض التعامل معهم ليجدوا أنفسهم في مخيمات وسجون بائسة دون أدنى اهتمام، كما تقول الصحيفة.

استخدم تنظيم "داعش" الأطفال كجواسيس وكشافين وطهاة وزارعي قنابل وأحياناً كمفجرين انتحاريين ومقاتلين، كما أظهرت ذلك أشرطة بثها التنظيم لأطفال صغار وهم يقومون بعمليات قطع رأس وإطلاق نار على سجناء، البعض منهم عاشوا سنوات يتلقون دروساً على يد عناصر التنظيم، والأكبر سناً منهم كانوا يتلقون تدريبات عسكرية.

ويقول بيتر نيومان، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج في لندن: "إنهم ضحايا الوضع لأنهم خالفوا إرادتهم، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا كذلك، في بعض الحالات. الحالات على الأقل، خطر ".

وتشير الإحصائيات إلى وجود ما لا يقل عن 13 ألف من أتباع "داعش" محتجزين في سوريا، بما في ذلك 12 ألف امرأة وطفل، ولا يشمل هذا العدد ما يقدر بنحو 31 ألف أمرأه وطفل عراقي محتجزين هناك، و1400 آخرين محتجزين بالعراق.

وفي المخيمات التي تغص بساكنيها في شرق سوريا، تقول الصحيفة، تموت زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم الذي فروا من آخر مناطق سيطرة "داعش"، بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض.

وفي العراق، تقوم الحكومة بإصدار أحكام سريعة على الأشخاص المتهمين بأنهم أعضاء في "داعش" حيث حكم على مئات الأشخاص بالإعدام في محاكمات لم تدم أكثر من خمس دقائق.

أغلب الحكومات الأجنبية، بحسب الصحيفة، ترفض إعادة مواطنيها الذين كانوا أعضاء في التنظيم، كما ترفض إعادة أطفالهم ونساءهم، يقول لورنزو فيدينو، مدير برنامج جامعة جورج واشنطن للتطرف في الحقيقة، القليل من المتطرفين يعودون لشن هجمات في بلدانهم الأصلية.

Advertisements

لكن الحالات الاستثنائية -بما في ذلك هجمات باريس عام 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً واثنان من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تونس- جعلت فكرة الإعادة إلى الوطن سامة من الناحية السياسية في العديد من البلدان، فواحد على الأقل من المفجرين الذين نفذوا الهجوم في سريلانكا على عيد الفصح كان سريلانكي تدرب مع تنظيم الدولة في سوريا.

وتضيف الصحيفة أن بعض الدول، مثل بريطانيا وأستراليا، سحبت الجنسية عن مواطنيها الذين تشتبه بانضمامهم لتنظيم "داعش"، كما تخلت عن أطفالهم لأجل غير مسمى، فبريطانيا وحدها سحبت جنسية أكثر من 150 شخصاً بحسب ما صرح به وزير الداخلية ساجيد جاويد.

ويقول شيموس هيوز، نائب مدير برنامج جورج واشنطن: "من الناحية التاريخية، كان المقاتلون الذين اكتسبوا خبرة مع مجموعة متطرفة هم الذين شكلوا مجموعات جديدة".

وتابع: "هل نتجاهل المشكلة لأنها أسهل في المدى القصير؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تصبح مشكلة على المدى الطويل".

لكن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم يتطلب من الحكومات الأجنبية الإجابة عن أسئلة مستحيلة فعلياً، مثل كيفية الفصل بين مرتكبي الجرائم وأولئك الذين لا يرتكبونها، وأولئك الذين ما زالوا يشكلون تهديداً من الذين لا يفعلون ذلك، بحسب الصحيفة.

والإجابة على مثل هذه التساؤلات تصبح أصعب إذا كان الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش".

النظرة الشائعة، تقول الصحيفة، هي أن نساء "داعش" كُنّ فريسة للتنظيم بعد أن تم إغرائهن بالانضمام للخلافة والزواج من مقاتلي التنظيم، غير أن هذه النظرة انهارت بعد أن تبين أن الكثير من نساء التنظيم يؤمن بأفكاره بل إن بعضهن حملن السلاح للقتال إلى جانب المقاتلين.

وتقول ميريديث لوكين، أستاذة مساعدة في جامعة ماساتشوستس بأمهيرست: "إن الخطاب الصادر عن وسائل الإعلام والسياسيين هو أنهن تعرضن لغسل دماغ، وهن مخدوعات ولا يعرفن ماذا يفعلن، ولكن تبين لاحقاً أنه حتى لو لم يحملن السلاح فإن الكبير منهن ساهمن بنشاطات هذا التنظيم"، يعتقد بعض الخبراء أنه يجب أن يتم إحضار أعضاء "داعش" إلى بلادهم لمحاكمتهم أو مراقبتهم وهو أكثر أمناً وأكثر إنسانية بدلاً من تركهم في مخيمات الصحراء أو للقضاء العراقي.

وبعض الدول رأت أنه يمكن للعراق أن يقوم بمحاكمتهن على غرار محاكمته لأعضاء "داعش"، وهو ما دفع بالولايات المتحدة لتسليم بغداد نحو 150 عنصراً من أعضاء التنظيم بينهم عراقيون وأجانب.

لكن يجادل العديد من الخبراء بأن التخلي عن أتباع "داعش" في المعسكرات أو رهن العدالة العراقية قد يؤدي فقط إلى تأجيل الحساب إلى وقت لاحق.

العديد من الدول، تضيف الصحيفة الأمريكية، اقترحت محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم من أعضاء "داعش" وأتباعهم، وهي الفكرة التي رأى فيها البعض بأنها غير عملية ومكلفة ومحدودة الفعالية، لتبقى مشكلة أطفال ونساء تنظيم الدولة مؤجلة الحل إلى حين.