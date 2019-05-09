القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مطار فرانكفورت - أرشيفية
استأنفت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، الخميس، الرحلات بعد توقف حركة الملاحة الجوية إثر رصد طائرة بدون طيار تقترب من المطار.
وفي مارس/آذار، أدى رصد طائرة مسيرة إلى توقف الرحلات لمدة 30 دقيقة في مطار فرانكفورت، كما حدثت حالة من الفوضى في رحلات مطار جاتويك البريطاني على مدار 3 أيام في ديسمبر/ كانون الأول بسبب رؤية طائرات مسيرة.
ومطار فرانكفورت الدولي يُعَد ثاني أكبر مطار في أوروبا، حيث يشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر ونحو 480,000 صعود وهبوط طائرة في السنة، وهو محور مهم للمواصلات الدولية.
ويمكن للمسافرين بمطار فرانكفورت أن يختاروا ما بين 134 شركة طيران ليسافروا من فرانكفورت إلى نحو 300 وجهة في العالم.
واستقبل مطار فرانكفورت قرابة 14.8 مليون راكب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت حركة الطيران بنسبة 3% إلى 116.6 ألف عملية إقلاع وهبوط.
وارتفعت حركة الطيران في المطار بنسبة 2.1% إلى 42 ألف عملية إقلاع وهبوط، فيما سجلت حركة الشحن الجوي زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.2% إلى 202.5 ألف طن متري.
وزاد الوزن الأقصى التراكمي لعمليات الإقلاع في المطار بنسبة 2.9% إلى قرابة 7.3 طن متري، فيما تراجع إجمالي عمليات الشحن، التي تضم الشحن الجوي والبريد الجوي، خلال الفترة نفسها بنسبة 2.3% إلى 527.2 ألف طن متري، ما يعكس حالة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الحركة بمطار فرانكفورت الألماني بعد توقفها لرصد طائرة دون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.