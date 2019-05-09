الاحمق ترامب يفرض حظرا جديدا على إيران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

أصدر الرئيس الأمريكي الاحمق دونالد ترامب، مساء الاربعاء، مرسوما تنفيذيا يفرض بموجبه حظرا جديدا على إيران، تستهدف قطاع المعادن لإيران.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الحظر الجديد تستهدف قطاع المعادن الإيراني، وخاصة صادراتها من الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس.

وتهدف الحظر إلى حرمان إيران من عائداتها من تصدير المعادن، والتي “يمكن أن تستخدمها طهران لتمويل برنامجها النووي”، حسب البيت الأبيض.

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ويسمح المرسوم بفرض الحظر على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع قطاع المعادن الإيراني، يحذر من استقبال شحنات المعادن من إيران في موانئها.

وقال ترامب، إن “العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها”.

كما أعرب ترمب عن أمله “بلقاء القادة الإيرانيين يوما ما للتوصل إلى اتفاق معهم”.

ويأتي ذلك على خلفية قرار الرئيس ترامب في الشهر الماضي عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من الحظر الأمريكي المفروض على صادرات النفط الإيرانية.