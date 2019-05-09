القصة الكاملة لانسحاب إيران من الالتزامات الأساسية للاتفاق النووي

كتب: محمد علي حسن

انسحبت إيران من عدة التزامات أساسية في الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الغربية في عام 2015، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليوارنيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج، مهددا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوما.

وفي أول تعليق له، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد مقابلة جيريمي هانت وزير الخارجية البريطاني إن إيران تعمدت الغموض" قي قرارها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقرر...