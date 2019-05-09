ستريدا جعجع من بقاعكفرا: سنقف إلى جانب أهلنا قولا وفعلا

أكدت النائب ​ستريدا جعجع​ الى ان "العادة عند معظم السياسيين ،هي القيام بجولات على الاهالي قبل ​الانتخابات​ النيابية بشهرين او ثلاثة، واغداق وعود عليهم سرعان ما تتبخر بعد انتهاء الانتخابات "، مشيرة الى انها قررت عندما انتهت الانتخابات الوقوف الى جانب اهلها في المنطقة قولا وفعلا، للاطلاع على حاجاتهم ومشاركتهم همومهم ، والسعي بإسمهم لتوفير كل ما يمكن لهم ، لذلك تقوم بهذه الجولات التي بدأتها من ​مدينة بشري​ وتابعتها في بلدة ​حدشيت​ ، واليوم في بلدة ​بقاعكفرا​ ، وستكملها على بلدات وقرى ​القضاء​ التسعة عشر المتبقية .

كلام النائب ستريدا جعجع جاء خلال عشاء أقامه رئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف وعقيلته ميشلين عبد المسيح على شرفها في دارتهما في بقاعكفرا.

وقد أتى هذا العشاء في ختام جولة النائب ستريدا جعجع التفقدية على بلدة بقاعكفرا حيث زارت 15 عائلة في منازلهم واطلعت على أوضاعهم الاجتماعية والصحية.