أشار الوزير السابق الان حكيم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في دولة اصبح الدفاع عن النفس هو الحل الوحيد ضد قضم الحريات. وتبقى ​كوريا الشمالية​ أكثر حرية من ​لبنان​. ان استخدام ​العنف​ بحق رجل دين والتعدي على الكنيسة مرفوض شكلا ومضمونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: استخدام العنف بحق رجل دين والتعدي على الكنيسة مرفوض شكلا ومضمونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.