إخماد حريقين داخل مطعمين في الدورة وبرج حمود وثالث داخل منزل في البيرة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مطعم لتحضير ​الوجبات السريعة​ في ​الدورة​ - ​المتن​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ داخل منزل في ​البيرة​ - حلبا، وحريقًا آخر شبّ داخل مطعم في برج حمود- المتن.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".