الشاب: حاكم مصرف لبنان لديه استقلالية وهذا الامر موجود في كل الدول

اشار النائب السابق باسم الشاب إلى أن "خط الدفاع الأول يجب ان يكون العملة الوطنية"، لافتا الى ان "​مصرف لبنان​ هو جزء من الحفاظ على وضع العملة الوطنية واستقلالية المصرف تساهم بذلك".

وفي حديث تلفزيوني أكد الشاب أن "حاكم مصرف لبنان لديه استقلالية وهذا الامر موجود في كل الدول"، معتبرا ان "هناك نهج اشتراكي يهدف الى وضع اليد على هذه الاستقلالية وهذا الأمر كارثي اذا حصل".

ورأى الشاب ان "​المصارف​ هي شريك اساسي في حل الأزمة ولكن البعض يريد ان يصور بان المصارف هي المشكلة وهذا الامر غير صحيح".