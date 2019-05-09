الفرزلي: متفائل في غد إيجابي يشهد معالجة جدية لملف الإصلاح الاقتصادي

دعا نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في حديث إذاعي الى التمييز بين موازنة هذا العام التي تبحث في تخفيض ​العجز​ وبين الخطة الاقتصادية لمعالجة الوضع القائم، مشيرا الى أن جميع الأفرقاء يسعون اليوم الى تخفيض العجز في ​الموازنة​ الحالية.

وقال: "قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة ولكن الأكيد هو القرار المتخذ بضرورة إقرار موازنة تقشفية"، مستغربا "محاولات البعض التهويل من أشهر من انهيار ​الوضع المالي​".

وعبّر الفرزلي عن تفاؤله" في غد إيجابي يشهد معالجة جدية لملف الإصلاح الاقتصادي والمالي وكل الملفات الأخرى"، مطالبا من جهة ثانية ب"معالجة وصلة ​المنصورية​ على أساس علمي يقوم على دراسات موضوعية".