الفرزلي: متفائل في غد إيجابي يشهد معالجة جدية لملف الإصلاح الاقتصادي

دعا نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في حديث إذاعي الى التمييز بين موازنة هذا العام التي تبحث في تخفيض العجز وبين الخطة الاقتصادية لمعالجة الوضع القائم، مشيرا الى أن جميع الأفرقاء يسعون اليوم الى تخفيض العجز في الموازنة الحالية.
وقال: "قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة ولكن الأكيد هو القرار المتخذ بضرورة إقرار موازنة تقشفية"، مستغربا "محاولات البعض التهويل من أشهر من انهيار الوضع المالي".
وعبّر الفرزلي عن تفاؤله" في غد إيجابي يشهد معالجة جدية لملف الإصلاح الاقتصادي والمالي وكل الملفات الأخرى"، مطالبا من جهة ثانية ب"معالجة وصلة المنصورية على أساس علمي يقوم على دراسات موضوعية".
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