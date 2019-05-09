توقيف احد أخطر المروجين في الزلقا وضبط مواد تستخدم في طبخ المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة ​المخدرات​ المركزي عن نشاط أحد أخطر مروجي المخدرات في محلّة ​الزلقا​، وفي إطار التعاون القائم بين المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة بتاريخ 6/5/2019 بمداهمة أحد المباني السكنية في محلة الزلقا، حيث يقطن المطلوب وعملت على توقيفه، ويدعى: م. د. (مواليد عام 1963، لبناني) وتبيّن أن بحقه أربع مذكرات عدلية بجرائم تجارة المخدرات ومعاملة رجال الامن بالشدة، إحداها تقضي بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

بتفتيش منزله، تم العثور على عبوات تحتوي على مادتي الـ "Ether" والـ "Acetone" المستخدمتين في طبخ المخدرات، إضافةً الى سلاحين حربيين مع /26/ ممشطاً وحوالي /500/ طلقة وجعبة تكتية ومجموعة كبيرة من المظاريف الشفافة المستخدمة في توضيب المخدرات ومصفاة وحقنة وعلب عليها آثار مادة بيضاء ومبلغ مالي.

تم تسليمه مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص. قا وضبط مواد تستخدم في طبخ المخدرات