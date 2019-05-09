تقدير أممي لطلاب الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعمارة

نال طلاب الجامعة اللبنانية (شانت تشيلينكريان، كلوديا قيامي، سيزيل رباح، رنيم الزطّي، فاليريا مخشيان) من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول – ماستر (2) هندسة داخلية)، تقديرًا مميّزًاSpecial recognition من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
التقديرُ الأممي استحقه فريق الجامعة اللبنانية بعد مشاركته في مسابقة التخطيط المُدُنيurban design competition واختيار مشروعه من بين المشاريع الخمسة الأولى القابلة للتنفيذ.
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