تقدير أممي لطلاب الجامعة اللبنانية – كلية الفنون الجميلة والعمارة

نال طلاب ​الجامعة اللبنانية​ (شانت تشيلينكريان، كلوديا قيامي، سيزيل رباح، رنيم الزطّي، فاليريا مخشيان) من كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول – ماستر (2) هندسة داخلية)، تقديرًا مميّزًاSpecial recognition من منظمة ​الأمم المتحدة​ للتنمية الصناعية UNIDO.

التقديرُ الأممي استحقه فريق الجامعة اللبنانية بعد مشاركته في مسابقة التخطيط المُدُنيurban design competition واختيار مشروعه من بين المشاريع الخمسة الأولى القابلة للتنفيذ.