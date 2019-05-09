أبو الحسن: يبقى الدعاء بتسريع الإجراءات لإستيفاء البدلات الفعلية للأملاك البحرية

اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب ​هادي أبو الحسن​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "في خضم نقاش ​الموازنة​ بموادها التصحيحية وليست الإصلاحية ، طار إقتراح اللقاء الديمقراطي بإعادة النظر بالتخمين للأملاك البحرية"، مضيفا:"يبقى الدعاء بتسريع الإجراءات لإستيفاء البدلات الفعلية كي لا تتحول الموازنة الى معادلات رقمية بعيدة عن الواقع ، ترضي ( cedre )وتخفي الأزمة الحقيقة".

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