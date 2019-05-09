الخليل: القطاع المصرفي لديه دور محوري في تثبيت دعائم الإقتصاد

دان أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب ​أنور الخليل​ في تصريح له بعد زيارته حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ الإشاعات المغرضة التي تستهدف الوضعين المصرفي والنقدي في لبنان، مؤكداً على متانة ​القطاع المصرفي​ ودوره المحوري في تثبيت دعائم ​الإقتصاد​ الوطني.

ونقل النائب الخليل عن سلامة تأكيده بإن الشائعات لم تؤثر على الإطلاق على متانة سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ وثباتها ، ولا على ​المصارف اللبنانية​ من حيث سلامة القطاع المصرفي وقدرته على تلبية حاجات المواطنين دون أي تحديدٍ أو منع أي مُودِع من تحريك حساباته بما يريده وبالمبالغ التي يطلبها .

ولفت خليل الى ان "سلامة اكد على أن الليرة صامدة بقوة ولا سبب على الإطلاق لخلق الذعر في نفوس المواطنين، فسيولة المصارف والإمكانيات الضخمة لمصرف لبنان قادرة بدون أي شك على مواجهة هذه المحاولات التي باءت سابقاً بالفشل الذريع ، وسيكون هذا مصيرها حاضراً ومستقبلاً".