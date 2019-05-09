عراقجي: إيران لا تعتزم إثارة التوتر وخروجها من الاتفاق النووي مدرج على جدول الأعمال

أكّد مساعد الخارجیة الإیرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي، أنّ "إیران لا تعتزم إثارة التوتر والمواجهة، إلّا أنّ المهمّ لها هو الحفاظ على مصالحها الّتی هي أولى من الاتفاق النووي"، لافتًا إلى أنّ "الخروج من هذا الاتفاق مُدرج على جدول الأعمال".
ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوجد في البدایة ظروفًا لنخرج نحن من الاتفاق النووي، إلّا أنّ إیران واجهت هذا التحرّك بحكمة"، مبيّنًا أنّ "اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت 4 جلسات بطلب من الجمهوریة الإسلامیة وتعهّدت الدول المتبقیّة في الاتفاق بالوصول إلى سبل عملانیة في 11 مجالًا مختلفًا".
وأوضح عراقجي أنّ "قرار إیران لا یعني نقض الاتفاق النووي، بل انّ القرار یعني الإستفادة من أدوات داخل الاتفاق النووي لتوفیر مصالح إیران، ولا یعني ذلك الخروج من الاتفاق أو نقضه".
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