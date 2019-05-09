"أنصار الله" أعلنت مقتل وإصابة عسكريين يمنيين بصاروخين ومكمن في جيزان

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، أنّ "الجماعة قصفت بصاروخين محليّي الصنع نوع "زلزال 1" مداه 3 كيلو مترات، تجمّعًا عسكريًّا يمنيًّا قبالة جبل قيس في ​جيزان​"، جنوب غربي ​السعودية​

وبيّنت أنّ "الصاروخين أوقعا قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين".

وأوضحت أنّ "إلى ذلك، نصبت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله"، مكمنًا للجيش اليمني قبالة جبل قيس، أدّى إلى مقتل وإصابة مجموعة من العسكريين اليمنيين".