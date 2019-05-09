رئيس وزراء فلسطين: سياسة الابتزاز الاميركية لن تجبرنا على قبول "صفقة القرن"

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ أن "​سياسة​ الابتزاز الاميركية لن تجبرنا على قبول ​صفقة القرن​"، مشيراً إلى أن "سياسة الابتزاز التي تقوم بها إدارة ترمب سواء بإغلاق مكتب المنظمة التحرير، أو نقل ​السفارة الأميركية​ إلى ​القدس​، وتجفيف المصادر المالية للأونروا وللسلطة الوطنية، لن تجبرنا على الاستسلام والقبول بصفقة القرن".

ولفت إلى أنه "إذا لم تحتوِ صفقة القرن على القدس ولا الحدود وحقوق ​الشعب الفلسطيني​ الشرعية، فلماذا سنقبل بها؟"، مشيراً إلى "اننا رأينا أفعالا على الأرض أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن".