اجتماع ببكركي لبحث ملف وصلة المنصورية بحضور الجميل وحنكش وبستاني

يعقد البطريرك الماروني بشارة الراعي اجتماعا في ​بكركي​ لبحث ملف وصلة ​المنصورية​ يضم وزيرة الطاقة ندى بستاني والنائبين ​سامي الجميل​ والياس حنكش ووفد من الاهالي.

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