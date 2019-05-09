إيقاف حركة الطيران في مطار فرانكفورت بألمانيا بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من المدرج

توقّفت حركة الطيران في مطار فرانكفورت في ألمانيا، بعد رصد طائرة مسيّرة (بدون طيار) بالقرب من المدرج، ممّا أثار فوضى الطيران في جميع أنحاء أوروبا.
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