إيقاف حركة الطيران في مطار فرانكفورت بألمانيا بعد رصد طائرة مسيرة بالقرب من المدرج

توقّفت حركة الطيران في ​مطار فرانكفورت​ في ​ألمانيا​، بعد رصد طائرة مسيّرة (بدون طيار) بالقرب من المدرج، ممّا أثار فوضى الطيران في جميع أنحاء ​أوروبا​.

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