بعدما أحيل ملفه للتأمل.. زيان:حوكمت دون التمكن من الحصول على حقوقي -فيديو

عبر النقيب محمد زيان عن استياءه الشديد لقرار المحكمة الابتدائية بالرباط حجز ملف محاكمته للتأمل دون الاستجابة لطلبه باختيار محامييه بكيفية مستقلة.

وفي تصريح لليوم 24 قال زيان إن حقوقه في محاكمة عادلة انتهكت بعدما تحويل الملف للتأمل دون تمكينه من الدفع بما لديه من حقوق.

وكان قاضي الجلسة قد قرر عصر اليوم حجز الملف الذي يحاكم فيه النقيب محمد زيان وعائلته والصحافية آمال هواري للتأمل، محددا 22 ماي الجاري موعدا للجلسة.

من جهته عبر المحامي عبد الصمد لمرابط عن استغرابه لقرار القاضي معتبرا أن ما عرفته جلسة محاكمة زيان وزوجته وإولاده والصحافية آمال هواري أمر لم يسبق له أن شهده طوال 4 عقود من ممارسته المهنية، حيث قوبلت جميع الملتمسات بالرفض.

وعرفت الجلسة انسحاب دفاع النقيب، معبرين عن استيائهم من “إهانات” قاضي الجلسة للمحامين أعضاء هيئة الدفاع.

Advertisements

وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بتعامل القاضي وعدم استجابته لملتمسات متعلقة بعدد من الطلبات التي وجهتها النيابة العامة لاستكمال الملف، فيما اعتبر هو أن القضية جاهزة للتداول.

وعرض القاضي على النقيب زيان التهمة التي وجهت إليه من طرف النيابة العامة، والتي تتعلق حسب القاضي بارتكاب “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف يتعلق بالاتجاه بالبشر”.