مهرجانات بيبلوس اللبنانية تجمع أطياف فنية وموسيقية متنوعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مهرجانات بيبلوس الدولية عن برنامجها لصيف 2019 والذي سوف تتنوع لياليه بين الرومانسية وموسيقى الروك والغناء الشعبي بفنانين وفرق عالمية ولبنانية.

وينظم المهرجان في مدينة جبيل الساحلية اللبنانية قرب المدينة القديمة ذات المعبد الفينيقي والمسرح الروماني والقلعة الصليبية والسوق القديمة.

وسيتم انطلاق مهرجانات بيبلوس في 12 تموز/ يوليو بحفل للمغني الفرنسي مارك لافوان الذي لا يزال يحافظ منذ الثمانينيات على الطابع الرومانسي لأغنياته.

والحفلة الثانية ستقام في 20 تموز/ يوليو مع فرقة الروك الموسيقية البريطانية سيمفونية الملكة.

وفي الليلة الثالثة التي موعدها 26 تموز/ يوليو يحييها الفنان اللبناني ملحم زين مع عازف العود والمغني والملحن اللبناني شربل روحانا في حفل مشترك.

وفي الثالث من آب/ أغسطس يأتي الموعد مع موسيقى "الدي جي" والموسيقي الهولندي مارتين جاريكس الذي سيقدم حفلا من الموسيقى الإلكترونية الرائجة في السنوات الأخيرة والمتضمنة تنسيقا لأشهر الأغنيات على طريق الإيقاع الصاخب والموسيقى البلدية.

وقال المدير الفني للمهرجانات ناجي باز إن حفل جاريكس سيشكل استثناءا في تاريخ المهرجانات حيث سيقام للجمهور وقوفا ومن دون مقاعد فيما وسعت إدارة المهرجانات من مسرحها لهذه الليلة ليستوعب 10 آلاف شخص مع استقدام 50 ليزر على المسرح.

وترجع موسيقى الروك من جديد في ليلة السابع من آب/ أغسطس مع الفرقة الهولندية "ويزين تمبتيشان" وهي فرقة روك تأسست عام 1996 من قبل عازف الجيتار روبيرت فيسترهولت والمغنية شارون دين آدل.

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ويستضيف المهرجان فرقة "مشروع ليلى" الغنائية للسنة الثالثة على التوالي في التاسع من آب/ أغسطس. وأعلن باز أن الحفل هذا العام سيكون متشاركًا بين مشروع ليلى وفنانين عالميين آخرين يعزفون موسيقى الروك يشاركونهم الغناء.

أما الختام فسيكون مع عازف التشيللو الياباني يويوما والذي سيعزف منفردا على المسرح لمدة ساعتين وأربعين دقيقة.

وعلّق باز "هناك الكثير من الناس الموهوبين بالموسيقى العالمية لكن يويوما عبقري وهو أكبر عازف تشيللو عرفه التاريخ ويمكن هو أكبر موسيقي حي في العالم حائز على 19 جائزة عالمية ونفتخر بوجوده على شط جبيل ونعتبره نهار تاريخي".

وقالت المديرة العامة لوزارة السياحة ندى السردوك "علينا تشجيع اللبنانيين والسياح العرب والأجانب لزيارة هذه المدينة والإقامة فيها وزيارة المعالم الأثرية والسياحية فيها وفي كل قضاء جبيل".

وقال رئيس بلدية جبيل وسام زعرور إن "عدد السياح لمدينة جبيل وقلعتها الأثرية يزداد سنة بعد سنة... وهذا يدل على أن خطتنا السياحية تسير في الطريق الصحيح".

وأضاف زعرور أن بلدية جبيل ستنظم العديد من الاحتفالات هذه السنة ومنها في 15 أيار/ مايو وستستقبل المدينة نحو 25 سفيرا من دول العالم. وفي 18 أيار/ مايو تستضيف مهرجانا مع السفارة الأوكرانية.