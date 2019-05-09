الرينة: الموت يغيّب الشخصية الوطنية نبيل حنا إبراهيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غيّب الموت صباح اليوم، الخميس، الشخصية الوطنية المحامي نبيل حنا إبراهيم من قرية الرينة، عن عمر ناهز السبعين عاما، وذلك إثر نوبة قلبية حادة.
ومن المقرر أن يشيع جثمانه في الخامسة من بعد ظهر اليوم، الخميس، من قاعة كنيسة العائلة المقدسة الأسقفية (البروتستانت) في الرينة إلى مثواه الأخير.
وأعلنت عائلة المرحوم أنها ستتلقى التعازي في أيام الجمعة والسبت والأحد، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى التاسعة مساء، في قاعة الكنيسة.
تجدر الإشارة إلى أن الراحل، الذي نشأ في بيت وطني أصيل يولي أهمية كبيرة للثقافة والعلم، يعتبر أحد الشخصيات الوطنية البارزة في قرية الرينة، حيث نشط في رفع الوعي الوطني والسياسي طوال سني حياته، محليا وقطريا، إذ نشط في العمل الوطني المحلي، وواصل دوره خلال تعليمه الجامعي، وبعد تخرجه، من خلال نشاطه وكتاباته.
وكان الراحل قد نشط في أطر سياسية عدة خلال حياته، وكان له دور قيادي في الحركة التقدمية للسلام، ولاحقا داعما للتجمع الوطني الديمقراطي.
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