مسئول أمريكي يكشف حقيقة اقتطاع جزء من سيناء لصالح غزة

نفى المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، اليوم، وجود أي خطة أمريكية تتعلق باقتطاع أجزاء من شبه جزيرة سيناء، إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وغرَّد “جرينبلات” عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلًا: “ما زلت أسمع عن تقارير مغلوطة”، ليعيد نشر تغريدة قديمة، مفادها “”ثمة تقارير عن أن خطتنا تتضمن أننا سنمنح قطعة من سيناء بمصر إلى غزة، وهذا غير صحيح، من فضلكم لا تصدقوا أي شيء تقرأونه، متفاجئ وحزين كيف يمكن للناس الذين لم يطلعوا على الخطة أن يفبركوا وينشروا قصصا كاذبة بهذا الشكل”.
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