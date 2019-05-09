نتانياهو يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بنيامين نتنياهو كان من معارضي الاتفاق النووي

وصرح نتانياهو، في حفل بمناسبة الذكرى السنوية لقتلى الحروب الإسرائيلية "هذا الصباح وأنا في طريقي إلى هنا، سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها النووي". وقال "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وجدد نتانياهو معارضته الصريحة لصفقة إيران النووية مع القوى الكبرى، وكان المؤيد الأبرز لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب منها وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي ألغيت العام الماضي.

وأكدت طهران، الأربعاء، أنها ستنهي القيود المفروضة على تخصيب مخزونها من اليورانيوم، والمتفق عليها بموجب اتفاق نووي، إلى أن تساعدها قوى أخرى على تجاوز العقوبات الأميركية المتجددة.

وكانت إيران تراهن على الاتفاق النووي لأجل تحسين وضعها الاقتصادي الحرج، لكن إدارة ترامب نسفت الاتفاق بسبب عدم تعديل إيران لسلوكها وتماديها في سياسة نشر الفوضى في الشرق الأوسط.

تحرك أميركي

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وتحركت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجبار إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

وتنشر إدارة الرئيس الأميركي ترامب حاليا حاملة طائرات وقاذفات في الشرق الأوسط ردا على عدد من "المؤشرات والتحذيرات" المثيرة للقلق من إيران.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون، الأحد، إن نشر حاملة الطائرات وقاذفات القنابل يأتي لإظهار أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم "بقوة لا تلين".

وأضاف بولتون أن القرار، الذي قد يفاقم التوترات بين البلدين، يهدف إلى إبلاغ إيران "رسالة واضحة لا لبس فيها" على موقف أميركا الصارم تجاه طهران.