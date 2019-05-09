شكرا لقرائتكم خبر عن النظام القطرى يسرق رجال الأعمال للسيطرة على أزمته الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن محاولات تنظيم الحمدين لممارسة الاحتيال على الشعب القطرى لا تتوقف، بل أيضًا طالت المستثمرين فى ظل مساعى تنظيم الحمدين للسيطرة على أزمته الاقتصادية التى تشتعل خلال الفترة الراهنة.

وفى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الحمدين لا يترك شاردة ولا واردة إلا وعمل على استغلالها من أجل التغلب على أزمته التى يعيشها اليوم على كل الأصعدة، لاسيما القطاع الاقتصادى الذى يعانى من انهيار يتفشى فى مختلف القطاعات، نتيجة سياسات الحمدين الخاطئة، القائمة على دعم الإرهاب وجماعاته.

وشدد تقرير قناة المعارضة القطرية، على أن النظام القطرى بعدما أفرغ خزانة الدوحة المالية، اتجه إلى المستثمرين، فى محاولة منه للسيطرة على أموالهم واستخدامها كطوق نجاة لأزمته الراهنة، عن طريق الاحتيال واتباع الطرق للسيطرة على استثمارات الأجانب فى البلاد.

وتابع التقرير: "مؤسسة "سويفت هولد"، واحدة من الشركات التى تم الاحتيال عليها من قِبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى الدوحة، يدعى الشيخ فهد بن أحمد بن محمد آل ثانى وذلك من خلال الحصول على حق الشركة البالغ 6 مليارات دولار".

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وشن المعارض القطرى، صالح الغفرانى المرى، هجومًا عنيفًا على النظام القطرى، مشيرًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، ينشر الفساد فى شوارع قطر.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن النظام القطرى متهم بالفساد وأيديهم ملطخة بالدم، قلوبهم داخلها الحقد، وأفكارهم تحرض على البغضاء، وأوامرهم تحث على الظلم.

وفى إطار متصل، فضح فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، إرهاب تنظيم الحمدين فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن الصحف الفرنسية سلطت الضوء على نشاط تيم بن حمد الإرهابى فى أفريقيا.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الصحف الفرنسية أكدت أن قطر تتوغل بأفريقيا بدعم الإرهاب واستثمار هزيل، متابعًا: عندما تتحدث صحف ومجلات فرنسية عن قطر وعن دعمها للإرهاب فى أفريقيا، فهى تتحدث من واقع ملموس وعن قرب، فارتباط قطر بالإرهاب وخصوصا فى القارة السمراء ليس جديدًا، وإنما هو تأكيد المؤكد .

وكان الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، والمعارض القطرى، طالب العائلة الحاكمة القطرية بالانتفاضة ضد النظام القطرى ومستشار تميم بن حمد عزمى بشارة، حيث قال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه على العائلة الحاكمة فى قطر ألا تقف مكتوفة الأيدى أمام تنظيم الحمدين الطائش وزعزعة حكم آل ثانى بيد أستاذ الكنيسة والأفكار الشيطانية.