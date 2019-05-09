شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط.. تعرف على تفاصيل مطالبة "الصحة" بزيادة موازنتها لـ33 مليارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة خلال الأسبوع الجارى استعراض لموازنة قطاع الصحة، بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، وشهد مطالبة بالزيادة لا تقل عن 33 مليار جنيه.

ويرصد ”الخليج 365” أزمة موازنة القطاع للعام الجديد:

- خصصت "المالية" اعتماد 73 مليار جنيه فقط بينما طلبت الوزارة تخصيص 96 مليار جنيه

- طالبت وزارة الصحة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.

- أكدت الوزارة أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، وحتى تتمكن من تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.

- ما تم رصده للتأمين الصحى الشامل بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفى لبناء مستشفى واحدة بـ100 سرير.

- تحتاج الوزارة لـ 17.5 مليار جنيه من أجل تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحى بـ4 محافظات وهى محافظات المرحلة الأولى بورسعيد والأقصر والسويس والإسماعيلية".

- ستشمل الزيادة تطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة صحية بالمحافظات الـ4 .

- وكشف الوزارة عن تفاصيل ما تحتاجة وشملت المشروع القومى لتأهيل المستشفيات النموذجية ويحتاج إلى 4.3 مليار جنيه، وهى مبارة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل فى 8 مستشفيات منها

- المبادرة الرئاسية الخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدى وتحتاج إلى 1.5 مليار جنيه

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- كما تحتاج مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه.

- كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار فى الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض فى الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه

- فيما تحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الاجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه.

- ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة مليار جنيه.