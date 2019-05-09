تعرف على عقوبة تحميل ركاب زيادة داخل السيارات وفق قانون المرور الجديد

كتب: عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

- تحميل ركاب زيادة فى للسيارات على الطرق

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

- الانتظار أو الوقوف فى الممنوع

فرضت تلك المخالفة على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من...