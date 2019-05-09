"صوت لبنان": القوى الأمنية أقفلت الطرق المؤدية إلى كنيسة سانت تريز بالمنصورية

أفادت إذاعة "صوت لبنان- 110.5"، بأنّ "قبيل اللقاء المنتظر في ​بكركي​ لبحث الحلّ بشأن وصلة ​المنصورية​، يتفاجأ المواطنون بأعداد كبيرة من ​القوى الأمنية​ تدخل فجر اليوم أراضي المطرانية حيث كنيسة ​السانت تيريز​، وتقفل جميع الطرقات المؤدية وتمنع المواطنين في المنطقة من الدخول إليها".

وبيّنت أنّ "القوى الأمنية تفرض طوقًا وتمنع المواطنين من الدخول إلى كنيسة السانت تيريز في المنصورية، للمشاركة في الصلاة الصباحية".