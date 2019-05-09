أفادت إذاعة "صوت لبنان- 110.5"، بأنّ "قبيل اللقاء المنتظر في بكركي لبحث الحلّ بشأن وصلة المنصورية، يتفاجأ المواطنون بأعداد كبيرة من القوى الأمنية تدخل فجر اليوم أراضي المطرانية حيث كنيسة السانت تيريز، وتقفل جميع الطرقات المؤدية وتمنع المواطنين في المنطقة من الدخول إليها".
وبيّنت أنّ "القوى الأمنية تفرض طوقًا وتمنع المواطنين من الدخول إلى كنيسة السانت تيريز في المنصورية، للمشاركة في الصلاة الصباحية".
كانت هذه تفاصيل خبر "صوت لبنان": القوى الأمنية أقفلت الطرق المؤدية إلى كنيسة سانت تريز بالمنصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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