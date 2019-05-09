سلطات أميركا اعتقلت في نيسان نحو 109 آلاف شخص حاولوا عبور الحدود الجنو

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ "دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية احتجزت 109 آلاف و144 مهاجرًا على طول الحدود مع المكسيك في شهر نيسان الماضي، أي أكثر بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع شهر آذار الماضي"، لمحاولتهم عبور الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية.
ولفتت إلى أنّ "عدد المهاجرين ارتفع الضعف تقريبًا، مؤكّدًا أنّ العدد قد تجاوز المليون شخص خلال عام".
ونقلت الصحيفة عن رئيس إحدى دوريات الحدود، كارلا بروفوست، "أنّنا لا يمكننا التعامل مع هذه الأزمة من خلال تخصيص المزيد من الموارد".
وكانت قد بدأت قافلات المهاجرين من أميركا الوسطى بالتحرّك إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر المكسيك في الخريف الماضي. وأدّى ذلك إلى تجمّع آلاف المهاجرين من هذه الدول على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.
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