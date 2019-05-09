نائب عراقي: نرفض ضغوط أميركا على العراق وجعله جزءا من عقوباتها على إيران

أكّد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ​العراق​ي، نعيم العبودي، أنّ "الضغط الأميركي على ​الحكومة العراقية​ مرفوض تمامًا، وعلى الحكومة أن تتعامل مع المستجدّات والأحداث الإقليمية من منطلق القوّة، لأنّ العراق قويّ بموارده البشريّة والماديّة، ويستطيع أن يلعب دورًا في هذه الأحداث السياسيّة".

وشدّد في تصريح صحافي، على "أنّنا نرفض الضغوط الأميركية على العراق ونرفض جعله جزءًا من عقوباتها على ​إيران​ الّتي يربطنا معها تاريخ وجغرافيا، لذا مصلحتنا تتطلّب ألّا نكون مع هذا الحصار".