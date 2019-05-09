سلطات روسيا تخطط لبناء 12 فرقاطة حديثة يمكن لكل منها حمل 48 صاروخ "كاليبر"

كشف مصدر في صناعة بناء السفن الحربية الروسية، لوكالة "تاس"، أنّ "روسيا تخطّط لبناء 12 فرقاطة حديثة، من المشروع "22350 إم"، الّتي ستحمل مجموعة من الصواريخ المجنحة الضاربة".
وأوضح أنّ "من المقرّر تسليم السفينة الأولى من هذا الطراز، للقوات البحرية الروسية، في عام 2027"، لافتًا إلى أنّ "إنجاز تصميم الوثائق الفنية المتعلّقة بهذه السفن الحربية، الّتي تبلغ إزاحة المياه لكلّ منها 7 آلاف طن، سيكتمل العام الحالي".
وبيّن المصدر أنّ "كلّ فرقاطة من هذا النوع، يمكنها حمل حوالي 48 صاروخًا ضاربًا مجنّحًا من طراز "كاليبر" و"أونيكس" و"تسيركون"، موضحًا أنّ "بشكل إجمالي، نخطّط لبناء 12 فرقاطة من هذا النوع، وسيتمّ تسليم 11 قطعة منها، في إطار برنامج التسليح الحكومي الجديد".
وذكر أيضًا أنّ "الفرقاطات الجديدة، ستزود أيضًا بنظام دفاع جوي صاروخي من طراز، "بوليمنت- ريدوت" مع ما يصل إلى 100 صاروخ وأسلحة مضادّة للغواصات وطوربيدات".
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