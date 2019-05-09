الغارديان:مسؤولون أميركيون يرغبون بإعداد سيناريو للحرب على إيران

أشارت صحيفة "الغارديان " البريطانية في تقرير بعنوان "بومبيو يطلب مساعدة ​بريطانيا​ في لجم ​إيران​"، إلى انه "بموجب ​الاتفاق النووي​ عام 2015 رُفعت ال​عقوبات​ الاقتصادية التي كانت مفروضة على ​طهران​ مقابل الحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها لكن تهديد الرئيس ​حسن روحاني​ بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم على أراضي بلاده سيسمح لإيران بزيادة مخزونها منه ومن الماء الثقيل بعدما كانت تقوم باستيرادهما من الخارج".

وأوضحت ان "إيران تعاني اقتصاديا بشدة بسبب عودة العقوبات الاقتصادية بعدما قرر الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ الانسحاب من الاتفاق النووي حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني من 32 ألفا مقابل ​الدولار​ إلى 153 الف ريال مقابل الدولار الواحد". وأضافت ان "الأميركان من جانبهم "سيشعرون بالسعادة لأن ضغوطهم الاقتصادية أسفرت اخيرا عن تصدعات في البنية الإيرانية وسوف تستخدم ​واشنطن​ ذلك لاجتذاب ​الاتحاد الأوروبي​ إلى معسكرها وإخراجه من الاتفاق النووي وفرض عقوبات إضافية على إيران من الجانب الأوروبي".

ولفتت إلى انه "هناك بعض المسؤولين في ​الإدارة الأميركية​ على رأسهم ​جون بولتون​ مستشار ​الأمن​ القومي يرغبون في إعداد سيناريو للحرب على إيران كما فعل مع ​العراق​ عام 2002".